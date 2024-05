Tennis, Roland Garros: Djokovic agilmente al terzo turno, avanti anche Medvedev e Zverev

TENNIS

Il numero uno al mondo spazza via Carballes-Baena 3-0 in poco più di due ore di gioco, il russo approfitta del ritiro di Kecmanovic sull’1-0: il tedesco supera Goffin 3-0

Poche sorprese nel secondo turno del Roland Garros: Novak Djokovic avanza nel tabellone imponendosi per 3-0 contro lo spagnolo Carballes-Baena, con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-2 in poco più di due ore. Al terzo turno anche Zverev (3-0 su Goffin con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-2) e Medvedev, con il suo avversario Kecmanovic che si ritira sull’1-0 in favore del russo. Ok Dimitrov e Hurkacz, nel femminile vincono Sabalenka e Rybakina.

TABELLONE MASCHILE

Tutto più o meno facile per Novak Djokovic, che accede al terzo turno superando Carballes-Baena in tre set, con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-2 in due ore e sei minuti di gioco. In avvio lo spagnolo trova subito il break, ma il serbo risponde immediatamente per tornare in parità. Sul 5-4 Carballes-Baena commette un paio di errori grossolani, che gli costano la prima partita. Nel secondo parziale il numero uno al mondo è una furia: due turni di battuta consecutivi strappati all’avversario, che può soltanto raccogliere le briciole (un break per portarsi sul 4-1) e arrendersi con il 6-1. Djokovic mette in cassaforte l’incontro all’inizio della terza partita, con il break fulmineo dell’1-0, che gli consente poi di mantenere il vantaggio e ampliarlo fino al 6-2 finale.

Djokovic: "Contento della prestazione"

"C'è stata tanta pioggia ed è stato difficile vivere il torneo in questi giorni. Il primo set è stato complicato, Carballes Baena ha giocato con tanta qualità e precisione, mi sono dovuto adattare e lavorare per portare a casa il punto, nell'ultimo game del primo set ho giocato bene, finalmente ad un livello più alto. Credo di essere stato bravo in quella circostanza. Devo essere molto contento della qualità della prestazione fatta oggi".

Comodo 3-0 anche per Zverev, che soffre nel primo parziale ma poi riesce ad imporsi 7-6, 6-2, 6-2 contro Goffin. Il belga sembra essere in giornata nella prima partita, dove riesce a portare il tedesco fino al tie-break. Dopo il mini-parziale decisivo, Zverev mette la quarta e vola via, chiudendo con un doppio 6-2 secco per non lasciare alcun dubbio sul suo momento e sulla sua qualificazione al terzo turno. Ancor più semplice l’incontro vinto da Daniil Medvedev, con l’avversario Kecmanovic che si ritira nel corso del secondo set (dopo che il russo aveva portato a casa il primo parziale 6-1 e si trovava sul 5-0 del successivo).

Avanzano nel tabellone anche Dimitrov e Hurkacz. Il bulgaro impiega un’ora e quaranta minuti per sbarazzarsi dell’ungherese Marozsan, con un netto 3-0 con il punteggio di 6-0, 6-3, 6-4. Serve invece una partita in più al polacco, che piega lo statunitense Nakashima 3-1 in rimonta dopo aver perso al tie-break del primo parziale (6-7, 6-1, 6-3, 7-6). Giornata nera (Zverev a parte) per gli altri tedeschi in corsa, entrambi eliminati: Marterer e Squire escono rispettivamente contro il belga Bergs e il canadese Auger-Aliassime, entrambi sconfitti con il punteggio di 3-1. Con lo stesso risultato avanza invece Korda, che raggiunge Alcaraz nella prossima sfida imponendosi 6-4, 6-4, 1-6, 6-3 contro il coreano Kwon.

TABELLONE FEMMINILE

Pochissime sorprese anche nel tabellone femminile: basta poco più di un’ora ad Aryna Sabalenka per superare 2-0 la giapponese Uchijima, con un doppio 6-2. Destino analogo per Elena Rybakina, che piega l’olandese Rus 6-3, 6-4 nello stesso lasso di tempo.

Vittorie relativamente semplici anche per le due ucraine Svitolina e Yastremska: la prima regola la francese Parry in un’ora e cinquantatré minuti 6-4, 7-6, mentre la seconda ha la meglio contro la cinese Wang in meno di un’ora di gioco (6-2, 6-0). Alle atlete ucraine non riesce però l’en plain, perché Kostyuk viene eliminata 2-0 per mano della croata Vekic.

Doppio 6-2 anche per Anastasia Potapova, che in poco più di un’ora supera la svizzera Golubic. Serve invece un set in più alla cinese Wang Xin per avanzare contro la bulgara Tomova (7-5, 5-7, 6-1). Anche la spagnola Paula Badosa vince in tre set: da numero 139 nel ranking Wta riesce ad eliminare in rimonta la numero 39 Putintseva, con il punteggio di 2-1 (4-6, 6-1, 7-5) in due ore e cinque minuti.

