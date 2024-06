Tennis, Roland Garros: continua il sogno di Jasmine Paolini

TENNIS

La 28enne supera Andreescu: ora la sfida ad Avanesyan per volare ai quarti. Zverev e Medvedev ok nel tabellone maschile

© Getty Images Jasmine Paolini è agli ottavi di finale del Roland Garros. Sulla terra rossa francese, la 28enne si impone 6-1, 3-6, 6-0 sulla canadese Andreescu: per raggiungere il suo primo quarto in uno Slam dovrà battere Elina Avanesyan. Nel tabellone maschile, avanzano Zverev e Medvedev: il tedesco soffre ma piega 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6(3) Griekspoor, mentre il russo stende 7-6(4), 7-5, 1-6, 6-4 il ceco Machac. Sfideranno Rune e de Minaur.

TABELLONE MASCHILE

Soffre e non poco Alexander Zverev per volare agli ottavi di finale del Roland Garros. Il tedesco, infatti, ha bisogno del super tie-break per avere ragione di Griekspoor: finisce 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6(3) in favore del tedesco che rimonta dopo lo svantaggio iniziale, poi spreca il set di vantaggio ma, dopo il 6-6 del quinto parziale, vince 10-3. Partita tutt'altro che stellare, insomma, per il numero 4 al Mondo, che riesce però a passare il turno. Se la vedrà con Rune, che travolge 7-5, 6-1, 7-6(2) lo slovacco Kovalik.

Nessun problema, invece, per Daniil Medvedev, che batte 7-6(5), 7-5, 1-6, 6-4 il ceco Machac: il prossimo avversario del russo sarà l'australiano de Minaur, che torna in campo dopo l'interruzione di venerdì per pioggia e elimina 4-6, 6-4, 6-3, 6-3 il tedesco Struff. Vittoria in quattro set anche per Hurkacz, che piega 6-3, 7-6(0), 4-6, 6-1 Shapovalov: l'ostacolo tra il polacco e i quarti di finale è Dimitrov, che passa il turno piegando 6-3, 7-6(4), 4-6, 6-4 il belga Zizou Bergs. Grande rimonta, invece, per Cerundolo: l'argentino supera 3-6, 6-3, 6-3, 6-2 Paul e attende di conoscere il suo avversario che sarà uno tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. L'avversario di Alcaraz sarà invece Auger-Aliassime: il canadese domina il match con l'americano Shelton (6-4, 6-2, 6-1).

TABELLONE FEMMINILE

Continua la cavalcata di Jasmine Paolini, che per la prima volta in carriera supera il terzo turno a Parigi. L'unico passaggio a vuoto della 28enne è proprio nel secondo set, vinto 6-3 dalla canadese Andreescu, ma negli altri due non c'è storia: 6-1 il primo, 6-0 il terzo. Per guadagnarsi il suo primo quarto in uno Slam, però, dovrà vedersela con la russa Avanesyan, che a sorpresa elimina in rimonta la cinese e numero 8 della classifica Wta Qinwen Zhenc: finisce 3-6, 6-3, 7-6(6).

Nessun problema per la numero 2 al Mondo Aryna Sabalenka: netto 7-5, 6-1 alla spagnola Badosa, ma ora la russa se la vedrà con Emma Navarro. L'americana, capace di eliminare Sara Errani al secondo turno, vince la sfida tutta statunitense con Madison Keys grazie a due tie-break (7-5 e 7-3). Continua anche la corsa di Elena Rybakina: la kazaka e numero 4 al Mondo piega 6-4, 6-2 la belga Mertens e si guadagna la sfida con Elina Svitolina, con l'ucraina che stende 7-5, 6-2 Bogdan. Tra i quarti di finale c'è anche quello tra Gracheva (7-5, 6-3 a Begu) e Andreeva (netto 6-2, 6-1 a Stearns).