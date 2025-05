Tennis, Roland Garros: Cobolli eliminato, Zverev vince 3-0 e accede agli ottavi

Reduce dalla vittoria nel derby italiano contro Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli si presenta al terzo turno del Roland Garros con la consapevolezza di dover affrontare una sfida ancor più complicata: confrontarsi con Alexander Zverev, attuale numero 3 del ranking Atp. È la prima volta che l’azzurro e il tedesco si ritrovano l’uno contro l’altro e a partire meglio è Zverev, che riesce a strappare immediatamente il servizio a Cobolli nel game d’apertura. Il romano annulla poi due palle break nel terzo gioco, ma perde nuovamente la battuta nel quinto game e si ritrova a inseguire 4-1. Zverev capisce che Cobolli non riesce a pareggiare il suo ritmo e ne approfitta, allora, per chiudere rapidamente il primo set: l’azzurro difende due set point nel settimo gioco, ma poi cede 6-2 in quello seguente. Sotto lo sguardo attento di Adriano Panatta, vincitore del Roland Garros nel 1976 e presenza illustre in tribuna, Flavio trova però una bella reazione nel secondo set: il tennista nato a Firenze toglie il servizio al rivale e si porta sul 2-0, grazie a un’ottima combinazione palla corta-passante. Zverev replica subito con un controbreak e salva poi anche una palla break nel game successivo, ma perde nuovamente la battuta sul 4-2. Un rovescio a rete di Cobolli vale però un altro immediato controbreak a favore del tedesco, con il set che si risolve poi al tie-break, dove a imporsi 7-4 è proprio Zverev. L’atleta di Amburgo si prende così un doppio vantaggio e continua ad accelerare anche nel terzo set, togliendo il servizio a Cobolli sul 3-1. L’azzurro vede allora scappare via il rivale e perde un’altra volta la battuta, con la partita che termina quindi 6-2, 7-6(4), 6-1 a favore di Zverev al quarto match point.



Nel prossimo turno, il tedesco affronterà Griekspoor, vincente contro Quinn in una sfida durata oltre tre ore e cinque set: 4-6, 6-1, 6(2)-7, 6-1, 6-4 il totale a favore dell’olandese. Avanza invece senza dover neppure scendere in campo Rublev (15), prossimo avversario di Sinner negli ottavi di finale: il russo avrebbe dovuto affrontare Fils, ritiratosi alla vigilia del match per problemi fisici. Esulta pure Draper (5): l’inglese non subisce neanche un break contro Fonseca e passa 6-2, 6-4, 6-2.



