Tennis, tutto facile con Lehecka: Sinner vola agli ottavi

Il primo game vinto dal ceco arriva subito dopo e vale il 5-1, ma anche questo set è "espresso": 6-1 in 34', due soli punti persi al servizio per il leader Atp. Nell'ultimo parziale è più Sinner a concedersi qualche errore, che Lehecka a mostrare una vera e propria reazione. Il ceco ci prova, ma sbaglia tanto, mentre Jannik lo tiene sul 3-2 con un paio di gratuiti. Questa breve flessione è però il preludio alla marcia trionfale negli ultimi tre giochi: Sinner chiude con uno schiaffo al volo e il 6-2 nel terzo set. Un autentico dominio, il suo: 6-0, 6-1, 6-2 in 1h34' per conquistare la 16a qualificazione agli ottavi in uno Slam. Ora sfiderà Andrey Rublev (17), che non ha giocato in questo turno: Fils si è infatti ritirato per una frattura da stress alla schiena, che lo terrà ai box per 4-6 settimane.