“Autore di Stile”: il primo Premio di scrittura e narrazione dedicato al calcio romantico

L’iniziativa è promossa da Marco Calamari di MC26 Sport, da sempre attento a valorizzare il lato umano, culturale ed emozionale dello sport, e in particolare del calcio. Con questo premio si intende restituire spazio e valore alla scrittura sportiva, quella capace di commuovere, ispirare, far riflettere. In un’epoca in cui il pallone rotola spesso più per contratto che per sogno, “Autori di Stile” riporta al centro il significato originario del gioco: un atto di bellezza, di libertà, di racconto. Il premio celebra chi sa narrare lo sport come emozione viva, come gesto narrativo che appartiene tanto ai piedi quanto alla penna. Questo è il tempo in cui l’eccesso di leggerismo e la manifesta povertà della comunicazione social minano la bella scrittura a colpi di like e analfabetismo di ritorno; “Autori di Stile” si propone quale occasione non per farsi vedere, ma per vedere e per raccontare i valori autentici da riscoprire: la passione, l’emozione, la partecipazione.