Tennis, ranking Atp: Djokovic chiude in testa il 2020, Berrettini decimo

Invariata la top ten mondiale anche dopo le ATP Finals. In testa resta sempre Novak Djokovic, che chiude 2020 da numero uno prima ancora del Masters in terra londinese. Il 33enne serbo con la 296esima settimana complessiva da numero uno precede nella classifica all time Pete Sampras. Djokovic ha 2180 punti, in vantaggio su Rafa Nadal e l'austriaco Dominic Thiem. Quarto il russo Daniil Medvedev vincitore del Masters che precede Roger Federer. Sesto il greco Stefanos Tsitsipas davanti al tedesco Alexander Zverev, il russo Andrey Rublev e l'argentino Diego Schwartzman. Matteo Berrettini è decino con 215 punti di vantaggio francese Gael Monfils.

Otto gli azzurri in top 100. Fabio Fognini è al 17° posto. Lorenzo Sonego al numero 33. Balzo di Jannik Sinner, arrivato in 37esima posizione grazie al titolo conquistato a Sofia. Stefano Travaglia è al numero 74, Salvatore Caruso al 76esimo, poi Marco Cecchinato (numero 80) e Gianluca Mager al numero 99.

lapresse