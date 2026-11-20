Niente sole e mare delle Maldive, bensì il fresco della montagna per caricare le batterie in vista della prossima stagione. Sono i programmi della post season di Flavio Cobolli annunciati dall'azzurro in conferenza stampa al termine del match perso con Carlos Alcaraz alle Atp Finals di Torino. "Normalmente i giocatori di tennis vanno alle Maldive o da qualche parte al caldo, ma io andrò in montagna, a Kitzbuhel in Austria, con tutta la famiglia - ha raccontato il tennista romano - Se scierò? Gli sci me li sono portati, seazn 201634 Nov 2026