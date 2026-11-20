Più sport a scuola e percorsi inclusivi: approvato l'ordine del giorno sul DL Scuola di Galliani
Approvato in Senato l'ordine del giorno di Adriano Galliani sul DL Scuola: aumento delle ore di educazione motoria e programmi speciali per alunni disabili
Adriano Galliani © italyphotopress
Il Senato ha approvato l'ordine del giorno presentato dal senatore di Forza Italia Adriano Galliani durante l'esame del decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026, impegnando ufficialmente il Governo a potenziare l'insegnamento dell'educazione motoria negli istituti italiani e ad attivare programmi sportivi su misura per gli alunni della scuola primaria con disabilità o difficoltà psico-motorie.
Sul fronte dell'inclusione, l'iniziativa promuove una stretta collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministro per lo Sport e i Giovani, le famiglie e i servizi socio-sanitari locali, garantendo l'impiego di docenti specializzati e personale qualificato.
Commentando con soddisfazione il via libera dell'Aula, lo stesso Galliani ha ribadito la portata concreta dell'impegno assunto dall'esecutivo: "Grazie all'approvazione del mio ordine del giorno, il Governo si impegna a incrementare le ore di Educazione motoria nelle scuole per tutti gli alunni e a garantire programmi di attività motoria personalizzati per quelli con disabilità".