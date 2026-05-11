Sinner a un passo dal record di Djokovic: "Il successo non mi ha cambiato, in Australia è cambiato tutto"

11 Mag 2026 - 18:46
© italyphotopress

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"Il successo non mi ha cambiato, neanche la mia famiglia. Siamo persone normali. Mi stupisco sempre per questo entusiamo che ricevo. Ma siamo tanti italiani e vogliamo portare l'Italia il più in alto possibile". Così Jannik Sinner nella conferenza stampa dopo la vittoria contro Alexei Popyrin. "Io credo che tutta questa attenzione è una cosa bella, poi non è arrivata tutta insieme. - ha aggiunto -. È andata a crescere. Dal primo slam vinto in Australia è un po' cambiata l'Italia, ma io gestisco tutto in modo naturale. Mi concentro su me stesso, provo a proteggere la mia famiglia che è la cosa più importante, finché vanno su di me non ci sono problemi". E con la vittoria di oggi Sinner è a un successo dal record dei 31 consecutivi di Djokovic in un Mille. "Sono contento, quello che hanno fatto Federer e Djokovic per 15 anni di fila è incredibile ma io faccio la mia storia - ha concluso -. Siamo felici di essere in questa posizione, sto passando un periodo molto positivo. Non è per i record che gioco a tennis, ma per migliorare me stesso e divertirmi".

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