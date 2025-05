Tennis, Paolini regina di Roma: "Un'emozione grandissima, ma non è ancora finita"

Jasmine Paolini ha trionfato al WTA 1000 di Roma battendo in finale la statunitense Coco Gauff con una partita praticamente perfetta. "È un'emozione enorme - ha commentato a caldo la migliore tennista italiana del momento -. Sono entrata in campo con le idee chiare e ho giocato un buon tennis. Non mi sembra vero, è davvero incredibile essere riuscita a vincere questo torneo che venivo a vedere da bambina".