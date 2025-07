PepsiCo annuncia partnership pluriennale con circus

PepsiCo annuncia una partnership globale rivoluzionaria con Formula 1, che prende il via nel 2025 come parte di un accordo pluriennale. Questa collaborazione unirà lo sport in più rapida crescita al mondo a tre marchi iconici di PepsiCo: Sting Energy, Gatorade e Doritos. "Ciascun marchio sarà protagonista di attivazioni dedicate, legando l'energia e l'adrenalina della Formula 1 alla passione di PepsiCo per la creazione di esperienze memorabili per i fan di tutto il mondo - si legge in una nota - Grazie a questa alleanza strategica, PepsiCo consolida ulteriormente la propria presenza internazionale, raggiungendo una fanbase globale di oltre 826 milioni di appassionati e un'audience cumulativa di 1,6 miliardi di spettatori. La partnership offrirà a PepsiCo una piattaforma di grande impatto in 21 Paesi, con copertura televisiva in oltre 200 territori". In qualità di Partner Ufficiale di Formula 1, PepsiCo "beneficerà di diritti esclusivi che comprendono visibilità a bordo pista, attivazioni esperienziali nelle Fan Zone durante i Gran Premi, hospitality e attività di marketing dedicato, tra cui la possibilità di creare prodotti in edizione limitata e co-branded. Inoltre, avrà i diritti esclusivi di mescita e fornitura dei propri prodotti nei circuiti di tutto il mondo L'accordo include anche la partnership ufficiale con la F1 Sprint, un formato che ha riscosso un enorme successo tra i fan, registrando un'audience televisiva mediamente superiore del 10% rispetto ai weekend tradizionali. In linea con il suo impegno a sostegno delle donne nello sport, PepsiCo estenderà la propria presenza anche alla F1 Academy". PepsiCo "svilupperà inoltre attività di engagement mirate, capaci di offrire esperienze food & beverage uniche anche al di fuori dei circuiti, attraverso promozioni on-pack, attivazioni digitali e contenuti esclusivi, portando la Formula 1 a un pubblico sempre più ampio".