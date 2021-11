Tennis: Next Gen, Musetti cede a Korda ed è fuori dalle semifinali

Lorenzo Musetti manca la qualificazione alle semifinali delle Next Gen Finals, in corso a Milano. L'azzurro è stato sconfitto per 4-2, 4-3, 4-2 da Sebastian Korda. Passano alle sfide ad eliminazione diretta l'americano figlio d'arte e l'argentino Sebastian Baez. Il tennista toscano chiude la sua avventura con una vittoria e due sconfitte.