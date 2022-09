Tennis, Nadal si ritira dalla Laver Cup: "Motivi personali"

TENNIS

Lo hanno annunciato gli organizzatori. La moglie dello spagnolo è incinta e partorirà a ottobre

Quella di venerdì alla O2 Arena di Londra è stata una serata emotivamente intensa per tutti gli amanti del tennis e in particolare per Nadal, che ha condiviso per l'ultima volta il campo con l'amico, al suo ultimo match della carriera. E' stata una stagione intensa per il fenomeno spagnolo, che ha vinto due titoli dello Slam (Australian Open e Roland Garros) e che nelle prossime settimane diventerà padre per la prima volta. L'addio di Re Roger non se la sarebbe perso per nulla al mondo, ma ora, la cui la gravidanza non è delle più facili.

