Tennis, Nadal è diventato papà: è nato... Rafa Nadal

Rafa Nadal è diventato papà. La moglie del tennista maiorchino ha dato alla luce il primo figlio della coppia. Lo riferiscono i media spagnoli. Mery Perello - rivela 'Marca' - ha partorito il piccolo, che si chiama Rafael Nadal Perello, in una clinica di Palma di Maiorca. Nadal, 36 anni e 22 titoli dello Slam conquistati in carriera, e la consorte si sono sposati nel 2019 dopo essersi frequentati per molti anni.