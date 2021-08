Tennis, Nadal annuncia: "La mia stagione è finita". Salta anche gli US Open

TENNIS

Lo spagnolo sui social: "Da un anno soffro più di quanto dovrei per un problema al piede, ho bisogno di fermarmi per un po' di tempo"

Il 2021 di Rafa Nadal è già finito. Lo ha annunciato con un post su Instagram il tennista spagnolo, che salterà così anche l'ultimo Slam della stagione, gli Us Open. "Purtroppo devo chiudere qui la stagione 2021 - ha spiegato Nadal, che aveva già saltato Wimbledon, le Olimpiadi di Tokyo e i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati - Da un anno soffro più di quanto dovrei per un problema al piede, ho bisogno di fermarmi per un po' di tempo. Dopo aver discusso con il mio team e la mia famiglia, ho preso questa decisione. Credo sia la strada giusta da seguire per cercare di recuperare e recuperare bene".

Dopo Federer, dunque, anche Nadal si ferma fino al 2022. "Non è un infortunio nuovo, è un infortunio che ho dal 2005 e non mi ha impedito di portare avanti la mia carriera durante tutti questi anni - ha proseguito il maiorchino - Se è vero che è da un po' che le cose non vanno come dovrebbero, come tutti vorremmo, è ora di prendere delle decisioni, cercare un tipo di trattamento leggermente diverso per trovare una soluzione a questo problema o almeno migliorarlo".



E ancora: "Ho il massimo entusiasmo e la predisposizione a fare tutto il necessario per recuperare la migliore forma possibile". L'obiettivo è "continuare a competere per le cose che mi motivano davvero e per le cose che ho fatto in tutti questi anni. Sono convinto che con il recupero del piede e ovviamente con uno sforzo quotidiano molto importante questo si possa raggiungere". Poi conclude: "Prometto che quello che farò è lavorare sodo per cercare di continuare a godermi questo sport ancora per un po'. Un grande abbraccio a tutti".