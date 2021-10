Tennis, Murray ritrova le scarpe e la fede nuziale

IL LIETO FINE

Il tennista scozzese lo ha annunciato sui social, senza spiegare come è avvenuto il ritrovamento

E' durato meno di 24 ore e si è chiuso con il lieto fine il mistero della fede nuziale di Andy Murray legata alle stringhe delle sue scarpe rubate dopo che il tennista le aveva lasciate sotto la sua auto. Dopo l'appello, sempre sui social lo scozzese ha annunciato il ritrovamento. "Non ci crederete ma l'anello e le scarpe sono tornate a casa! Hanno ancora un odore orribile ma sono tornati e io sono felice!" ha scritto su Instagram.

Una svista con lieto fine. Murray ha ritrovato la fede nuziale e, come da lui stesso ammesso in tono scherzoso, è anche ritornato nelle grazie della moglie Kim Sears, con cui si è sposato sei anni fa e ha avuto quattro figli. Lo scozzese, però, non ha spiegato come è avvenuto il ritrovamento e se l'appello social fatto ieri sia stato determinante. La cosa più importante è il risultato e ora l'ex numero 1 al mondo potrà concentrarsi esclusivamente sul penultimo Masters 1000 della stagione a Indian Wells, dove domani scenderà in campo nel primo turno contro il francese Mannarino.

