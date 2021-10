A Murray rubano le scarpe con la fede nuziale e chiede aiuto ai social

In un post pubblicato sul suo account Instagram, il tennista britannico Andy Murray, presente negli Stati Uniti per il torneo di Indian Wells, ha lanciato un appello per tornare in possesso della sua fede nuziale. L'anello era legato ad un paio di scarpe che gli sono state rubate al termine dell'allenamento. "Sì, lo so che sono un idiota e col senno di poi sembra una pessima idea ma ho bisogno di aiuto. Quale dovrebbe essere la ricompensa per riaverla indietro?", ha scritto Murray nel post.