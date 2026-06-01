"Queste partite devono essere arbitrate da un uomo": 65mila dollari di multa per Vallejo

"È stata inflitta una sanzione di 65.000 dollari, circa la metà del suo premio in denaro -, ha dichiarato l'ex campionessa -. È chiaramente qualcosa di inaccettabile per noi, per il torneo, per la Federazione e anche al di fuori del torneo. Questo tipo di linguaggio non ha posto qui". L'organizzazione aveva indicato subito che avrebbe sanzionato il ventiduenne "in modo significativo con una multa", senza però fornire ulteriori dettagli. Vallejo, n.71 del mondo, aveva rivolto frasi sessiste all'arbitro di sedia brasiliana Carvalho dopo la sconfitta contro il francese Moise Kouame al secondo turno del Roland Garros giovedì scorso, al termine di una partita-maratona durata quasi cinque ore.