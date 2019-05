Tennis, Masters 1000 Roma: super Nadal vola in finale, Tsitsipas travolto

18/05/2019

Ben conscio delle difficoltà affrontate una settimana prima, Nadal scende in campo concentrato e nel primo turno di servizio di Tsitsipas, dopo un doppio fallo del greco, sente già l’odore del sangue e con due grandi passanti strappa subito il break. Il giovane avversario è coraggioso e prova a farsi valere con varie accelerate, ma Rafa è in giornata decisamente sì e dopo aver annullato due palle per il controbreak prosegue la sua corsa fino al 6-3 ottenuto in 48 minuti. Il secondo set si anima nel terzo game, con Nadal che strappa il break dopo aver fallito le prime due occasioni, la seconda con un dritto semplice spedito lungo. A Tsitsipas costano caro anche i dettagli, visto che molte palline finiscono fuori per questione di centimetri: a rendere il tutto più complicato sono poi alcuni colpi da maestro del maiorchino, che riesce a trasformare in oro anche le occasioni apparentemente più difficili e appare in tutt’altra forma rispetto alle prime uscite dell’anno. Ancora una volta, Nadal fiuta le difficoltà dell’avversario e prova ad alzare il livello, ma il greco lotta strenuamente per mantenere il servizio nel settimo gioco e prolungare la sua partita. Serve a poco, comunque, perché Rafa non concede nessuno spiraglio e completa un match pressoché perfetto guadagnandosi l’undicesima finale sulla terra rossa di Roma.