Tennis, Masters 1000 Roma: Berrettini vince il derby contro Travaglia, eliminato Sinner

MASTERS 1000 ROMA

Matteo Berrettini accede ai quarti di finale degli Internazionali di Tennis. Nel derby tutto italiano il numero 8 al mondo supera Stefano Travaglia (72) in due set, entrambi terminati al tie-break: 7-6(5)-7-6(1) il risultato finale a favore del tennista romano. Termina l’avventura a Roma anche per un altro azzurro: Jannik Sinner viene infatti rimontato da Grigor Dimitrov (n.21 nel ranking Atp). Il bulgaro stende l’altoatesino 4-6, 6-4, 6-4.

Per Matteo Berrettini si tratta del secondo quarto di finale in carriera in un Masters 1000, dopo la semifinale raggiunta lo scorso anno a Shanghai, ma è il primo nel torneo di casa. Stefano Travaglia, invece, saluta Roma dopo un ottimo torneo e con il best ranking in tasca.

Berrettini parte fortissimo nel match, strappando subito la battuta in apertura a Travaglia. Con il passare dei giochi anche il marchigiano prende coraggio, mentre il romano sbaglia molto e regala il controbreak al connazionale. Nel quinto game Travaglia si trova sotto 0-40, ma riesce ad annullare tutte e tre le palle break, portandosi avanti nel set. Mancano poi le occasioni per chi risponde e di conseguenza si va al tie-break: Berrettini scappa sul 3-0, poi resta in vantaggio sul 5-4 e alla fine chiude 7-5.



Anche nel secondo parziale si continua a viaggiare sul filo dell’equilibrio. Travaglia gioca bene e fa la sua partita, mentre Berrettini commette qualche errore di troppo e non riesce a incidere troppo con il suo dritto. Il numero 8 al mondo, però, ritrova finalmente la risposta nell’ottavo game e conquista il break che lo porta a servire per il match. Il suo avversario non molla e ottiene l’inaspettato controbreak, pareggiando i conti poi sul 5-5. Si va ancora al tie-break, che viene totalmente dominato da Berrettini per 7-1, che si aggiudica così anche il secondo set e, di conseguenza, la qualificazione ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2020.



Discorso diverso per Jannik Sinner. L'altoatesino, non in una delle sue migliori giornate e condizionato anche nel finale da un problema fisico, riesce comunque ad arrivare a giocarsi il match contro Grigor Dimitrov (21 Atp, vincitore del Master di Londra e semifinalista a Roma nel 2014) al terzo set. 4-6, 6-4, 6-4 in due ore e mezza per il bulgaro, che sfrutta i tanti errori di Sinner sul dritto. L’azzurro non riesce a ripetere l’impresa avvenuta contro Stefanos Tsitsipas; Dimitrov rimonta e vince 4-6, 6-4, 6-4. Qualche rimpianto c’è per non aver chiuso nel secondo set il match e soprattutto di avere peccato di esperienza nei momenti fondamentali, in particolare al servizio. Finale poi amaro per l’italiano, che sbaglia lo smash in un punto già concluso dopo avere annullato quattro match point.