Tennis: Mager fa l'impresa, batte Thiem e vola in semifinale a Rio

Grande impresa di Gianluca Mager, alla prima partecipazione in carriera a un torneo Atp 500. Il 25enne tennista sanremese, infatti, ha raggiunto la semifinale a Rio de Janeiro dopo aver battuto 7-6, 7-5 il numero 4 al mondo e recente finalista degli Australian Open Dominik Thiem, in un match interrotto una notte a causa della pioggia. Mager si garantisce un posto tra i primi 100 del mondo e la prospettiva di salire fino al 77 in caso di finale.