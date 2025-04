Tennis, Madrid: Paolini e Cobolli eliminati entrambi al terzo turno

LE PARTITE

Reduce dal successo contro Boulter, Jasmine Paolini sfida Maria Sakkari (n.82) nel terzo turno del Wta 1000 di Madrid, in un match che vede subito una partenza in salita per la toscana. Paolini annulla infatti due palle break nel suo primo turno a servizio, ma poi perde la battuta nel terzo gioco, permettendo così alla greca di passare in vantaggio 2-1 nel parziale. Sakkari riesce invece a negare per due volte il controbreak alla toscana nel game successivo, strappandole poi un'altra volta il servizio per il 4-1. Jasmine prova allora a reagire e toglie finalmente il turno di battuta all’ellenica (4-2), ma poi subisce per la terza volta un break e si arrende al 6-2 di Sakkari. La tennista greca vince così il primo set e inaugura poi il secondo togliendo subito il servizio a Paolini. La numero 6 al mondo scuote la testa sconsolata e subisce l’ennesimo break di giornata sul 4-1, con Sakkari che non dà invece segni di cedimento. La tennista di Atene completa allora la sua ottima partita con il 6-1 che sigilla l’incontro ed elimina Paolini dal torneo.