Tennis: Kyrgios, il tweener lascia tutti a bocca aperta

26/03/2019

Avrà anche un carattere difficile che ne limita l'immenso talento, ma non c'è dubbio che Nick Kyrgios valga sempre il prezzo del biglietto. Nel match degli ottavi di finale del torneo di Miami contro Borna Coric, il tennista australiano ha messo a segno un punto davvero clamoroso con il suo classico colpo sotto le gambe, un passante in recupero che ha lasciato l'avversario croato a bocca aperta dopo un altro colpo dei suoi, la volée no look. Alla fine, però, il croato l'ha spuntata in tre set (4-6, 6-3, 6-2).