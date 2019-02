Tennis, John McEnroe festeggia 60 anni: per davvero

16/02/2019

Nel giorno in cui Valentino Rossi compie 40 anni , un'altra leggenda dello sport festeggia uno storico traguardo. Stiamo parlando di John McEnroe, proprio oggi a quota 60 anni dopo aver scritto la storia del tennis. Ritiratosi ufficialmente nel 1992, nel palmares dell'americano ci sono 99 titoli individuali di cui quattro US Open, tre Wimbledon e altrettante Finals e 72 di doppio, a cui bisogna aggiungere anche cinque Davis. Ma nell'immaginario degli appassionati McEnroe è il grande rivale di Bjorn Borg e Jimmy Connors e soprattuttto il folle genio che in campo dava spettacolo, non solo con la racchetta in mano. Indimenticaibli le sue sceneggiate nei confronti degli avversari, dei pubblico e degli arbitri, spesso apostrofati a male parole.