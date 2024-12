Tennis: Italia da record nel 2024, 9 giocatori tra i top 100 Atp

L'Italia festeggia l'annata dei record con 9 azzurri nei primi 100 giocatori del mondo nella classifica end year 2024 pubblicata dall'Atp lunedì 2 dicembre. E' la prima volta, in 51 anni di classifiche mondiali, che l'Italia ha così tanti giocatori ad aver chiuso una stagione nei 100. Questa la cronologia del record di presenze: 4 azzurri per la prima volta nel 1973 (Panatta, Bertolucci, Zugarelli e Barazzutti), 5 azzurri nei top 100 li abbiamo avuti per la prima volta nel 1991 (Camporese, Caratti, Furlan, Pescosolido e Pozzi), 6 azzurri nei 100 nel 2012 (Seppi, Fognini, Lorenzi, Bolelli, Volandri e Cipolla), 8 azzurri nei 100 per la prima volta nel 2019 (Berrettini, Fognini, Sonego, Cecchinato, Seppi, Sinner, Travaglia e Caruso) e 9 quest'anno.