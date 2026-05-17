Ginnastica, Bonicelli: "Voglio tornare a fare l'atleta, mi rivedrete in gara"

Lorenzo Bonicelli non vuole rinunciare allo sport. Il ginnasta che si è gravemente infortunato alle universiadi in Germania lo scorso 23 luglio durante un esercizio agli anelli e da allora prosegue una difficile riabilitazione lo assicura e guarda alle gare paralimpiche. "L'obiettivo - ha detto ai microfoni del tgr Lombardia - è sicuramente è quello di poter tornare al 100% ad essere uno sportivo, un atleta. Mi sento ancora così e credo che sarà una parte immortale dentro di me, quindi sicuramente il poter tornare ad essere partecipe di competizioni, eventi sportivi, gareggiare". In questo rispetto a prima dell'incidente, cambiano le strategie. "Per forza di cose bisogna trovare altri metodi, altre strade, bisogna riadattarsi, la parola fondamentale che ho imparato in questi mesi. Ovviamente non è facile, ho passato molti momenti, diciamo, di crisi, di fatiche molto superiori a quelle a cui, tra virgolette, ero abituato in palestra o comunque anche fuori. Ogni giorno - aggiunge - bisogna cercare di fare anche dei microscopici miglioramenti e anche anche per quanto riguarda il percorso riabilitativo". Essere stato tedoforo alle paralimpiadi Milano-Cortina "è stato forse un mio primissimo tuffo di nuovo nel mondo dello sport". "Mi rivedrete, mi rivedrete in gara" assicura, con una raccomandazione ai giovani atleti "impegnarsi sempre, non mollare mai" e "non aver paura, soprattutto di non aver paura perché si possono presentare momenti, situazioni che intimoriscono un po', no? Però l'altra opzione è tornare indietro".