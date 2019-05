Tennis, Internazionali di Roma: Fognini e Cecchinato avanti, Errani out

13/05/2019

Fabio Fognini batte Jo-Wilfried Tsonga per 6-3, 6-4 e si aggiunge alla pattuglia azzurra che ha raggiunto il secondo turno degli Internazionali di Roma. Il ligure mette in mostra il tennis che lo ha portato alla conquista di Montecarlo, magari poco incisivo al servizio, ma comunque variegato e con rischi calcolati. In un clima atmosferico freddo, ma reso caldo dal pubblico di Roma, Fognini domina l'avversario e sembra non risentire dei dolori fisici alle gambe. Il ligure disputa una partita solida e chiude la pratica in poco più di un'ora. Adesso se la vedrà con il vincente tra Radu Albot e Benoit Paire. Fognini è il quarto italiano che approda ai sedicesimi di finale. Prima di lui, aveva staccato il biglietto Marco Cecchinato, che ha sconfitto Alex De Minaur con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1. Il siciliano, numero 16 del seeding, ha vinto in 2 ore e 11 minuti, soffrendo solo in apertura di match. Conquistato il secondo set, per Cecchinato la partita si è messa in discesa e ogni suo colpo è stato accompagnato dal tifo del pubblico romano. Il Next Gen australiano è crollato mentalmente nel terzo set, vinto 6-1 dall'azzurro, che adesso se la vedrà con il veterano Philipp Kohlschreiber. Cecchinato e Fognini si aggiungono a Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che ai sedicesimi affronteranno rispettivamente due big come Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev.



Sfortunato Lorenzo Sonego contro il più quotato Kharen Khachanov, numero 13 del mondo. Il piemontese viene battuto 6-3, 6-7, 6-3: nel primo set il russo va subito sul 3-0 e non lascia scampo all'azzurro, che si vendica nella seconda frazione dominando il tie-break e portando la gara al terzo set. Khachanov trova ancora una volta un break iniziale e vola sul 3-0, Sonego tenta di tornare in partita rubando il servizio nel quinto game (2-3), ma si deve arrendere ai dolori della gamba destra e alla forza del russo, che chiude la pratica sul 6-3 e ai sedicesimi sfiderà Roberto Bautista-Agut. Per quanto riguarda gli altri nomi del tabellone maschile, al secondo turno ci sarà la grande sfida tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov, che ha sconfitto per due set a zero Carreño-Busta. Avanza anche Borna Coric, che rimonta Auger-Aliassime e vince al terzo. Deve alzare bandiera bianca, invece, Gael Monfils, che cede allo spagnolo Albert Ramos-Vinolas con il punteggio di 6-3, 6-1, per via di un infortunio.



TORNEO FEMMINILE

Non ce l'ha fatta Sara Errani, sconfitta nettamente dalla slovacca Viktoria Kuzmova: 6-1, 6-0 il risultato in un match senza storia. Viene sconfitta anche Elisabetta Cocciaretto, che cede due set a zero ad Amanda Anisimova. L'americana sfiderà Kiki Bertens, numero 6 del seeding. Tra le big, da segnalare le due vittorie delle Williams, che si scontreranno nel secondo turno. Serena, numero 10 del tabellone, batte 6-4, 6-2 la qualificata svedese Rebecca Peterson. Fa più fatica Venus, che comunque elimina la numero 20 del ranking Wta, Elise Mertens. Dominika Cibulkova passa senza problemi contro la bielorussa Sasnovich e si guadagna la sfida contro la numero 1, Naomi Osaka. Avanti anche la spagnola Garbine Muguruza: 6-3, 6-4 alla cinese Saisai Zheng.