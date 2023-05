Tennis, Internazionali d'Italia: Sinner passeggia su Kokkinakis

AL FORO ITALICO

L'altoatesino, al debutto sulla terra rossa di Roma, si impone 6-1, 6-4 e vola al terzo turno senza concedere nulla all'australiano

Nessun problema al debutto per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia di tennis: l'altoatesino si impone con il punteggio di 6-1, 6-4 su Thanasi Kokkinakis, guadagnandosi l'accesso al terzo turno. Il 21enne di San Candido domina il match, senza mai concedere una palla break all'australiano e, anzi, approfittando di tutte quelle lasciate per strada dal numero 104 al mondo. L'italiano è così tra i migliori 32 sulla terra rossa di Roma.

C'era tanta attesa sul campo centrale degli Internazionali d'Italia per il debutto di Jannik Sinner, e l'altoatesino non ha deluso le aspettative. Al debutto nell'edizione 2023 del torneo sulla terra rossa di Roma, il 21enne di San Candido non sbaglia e offre anzi una prestazione perfetta, piegando 6-1, 6-4 Thanasi Kokkinakis. Un match saldamente in mano al padrone di casa, con l'australiano che concede tanto e non riesce a mettere in difficoltà il numero 8 al mondo sul servizio. Il primo set è senza storia, visto che Sinner strappa subito il turno in battuta e sfrutta la seconda palla break nel sesto game per volare rapidamente sul 5-1, chiudendo poi senza concedere punti al momento di servire per il set.

Nel secondo sembra esserci equilibrio, ma sul 3-3 l'altoatesino trova un altro break e sale sul 5-3. Kokkinakis deve addirittura evitare di cedere nuovamente il turno in battuta, annullando il primo match point. Tocca poi però a Sinner battere, e non c'è storia: il 21enne lascia l'avversario a 0 e chiude sul 6-1, 6-4, volando al terzo turno e mettendo subito le cose in chiaro: per vincere a Roma bisognerà liberarsi del migliore dei padroni di casa.

SINNER: "POSSO ARRIVARE LONTANO"

"Per me è molto importante fare più esperienza possibile a ogni manifestazione alla quale partecipo. Ogni torneo sento di poter andare lontano. Ci siamo preparati bene. Fisicamente sto bene. Poi è chiaro che ci sono tornei dove si fa più fatica, mentre altri sono speciali come questo. Roma mi piace tanto e sono molto contento di essere qui. E' sempre una grande emozione entrare in questo campo. Proverò a fare il massimo in ogni partita, poi vediamo come andrà", le parole di Sinner a fine match.