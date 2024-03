Tennis, Indian Wells: il sogno di Luca Nardi finisce agli ottavi, Paul trionfa in due set  

INDIAN WELLS

Il pesarese eliminato 2-0 dallo statunitense con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e venti minuti

© Getty Images Luca Nardi si ferma agli ottavi di finale nel Masters 1000 Atp di Indian Wells: dopo aver eliminato Novak Djokovic, il pesarese cade nella sfida contro Tommy Paul, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco. Gara difficile fin da subito per l’azzurro, costretto ad annullare due palle break già nel primo game, con il numero 17 del ranking che ruba tre turni di battuta a set e trionfa senza eccessive difficoltà.

Si interrompe agli ottavi di finale di Indian Wells il sogno di Luca Nardi, sconfitto 2-0 dallo statunitense Paul con il punteggio di 6-4, 6- L’italiano rischia subito nel primo turno di battuta, tenendo il servizio ma annullando già due palle break. Destino simile per lo statunitense nel gioco successivo, con entrambi gli sfidanti non pulitissimi al servizio. Nei giochi successivi la partita rimane in equilibrio, con una sola palla break annullata dall’azzurro, fino ad arrivare al 4-4. Luca commette un paio di errori di troppo nel suo turno di battuta, concedendo il primo break dell’incontro al numero 17 del ranking Atp: 5-4 in favore dello statunitense, che poi chiude tenendo il servizio a zero per il 6-4 del primo set.

Nella seconda partita le cose si mettono subito male per il numero 123 al mondo: pronti via e Paul trova subito il break sull’1-1, allungando poi sul 3-1 nonostante i due break point annullati da Nardi. L’italiano non riesce mai ad avere la chance di tornare in parità, con l’americano che archivia la pratica senza eccessive problematiche: sul 5-3 arriva il secondo break all’interno del set, per chiudere l’incontro dopo un’ora e venti con il 6-3 definitivo. Vince Paul 6-4, 6-3 e approda ai quarti di finale, ad attenderlo c’è Ruud: eliminato Luca Nardi, autore di un torneo straordinario considerate le premesse (con la perla della vittoria contro Djokovic).