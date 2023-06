Tennis: impresa Venus Williams a Birmingham, a 43 anni batte Camila Giorgi

© Getty Images

Impresa di Venus Williams a Birmingham. Sull'erba verde del torneo inglese la ex numero 1 del mondo, tornata a giocare a 43 anni, ha battuto (7-6, 4-6, 7-6) l'italiana Camila Giorgi, numero 47 della classifica Wta, in una maratona durata tre ore e 17 minuti. La Williams, in tabellone grazie ad una wild card, è attualmente numero 696 del ranking mondiale.