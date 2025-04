Tennis, impresa di Musetti a Montecarlo: rimonta Tsitsipas e va in semifinale

Lorenzo Musetti riesce in una grande impresa: in svantaggio di un set contro chi a Montecarlo aveva vinto nel 2024, vale a dire Stefanos Tsitsipas, riesce a vincere e a volare in semifinale sulla terra rossa del Principato. Una grande reazione se si pensa a un primo set praticamente senza storia: il greco lo mette in difficoltà in ogni turno di servizio, tanto da totalizzare nove palle break e strappandoglielo per due volte. Solo sul 5-1, il carrarese ha un'occasione di accorciare le distanze, ma l'ellenico chiude i conti al secondo set a disposizione. Proprio nel momento più difficile, tuttavia, l'italiano viene fuori e trova la rimonta.