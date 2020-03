Tennis, il Roland Garros ha deciso: si gioca a fine settembre

TENNIS

Il Roland Garros 2020 si giocherà dal 20 settembre al 4 ottobre. Il famoso torneo di tennis parigino, secondo slam della stagione su terra rossa, era in programma dal 24 maggio al 7 giugno, ma è stato ufficialmente rinviato per l'emergenza coronavirus. Tremano anche gli Internazionali d'Italia di Roma previsti dal 4 al 17 maggio e Wimbledon (29 giugno-13 luglio), mentre il Masters Series di Montecarlo 202o è già stato cancellato.

Una vera e propria rivoluzione per il tennis: a questo punto il Roland Garros si giocherebbe una settimana dopo gli Us Open, slam su cemento a New York, che è previsto dal 24 agosto al 13 settembre.

Ad alto rischio rinvio anche il torneo del Foro Italico di Roma storicamente appuntamento di preparazione in vista del Roland Garros.