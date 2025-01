Tennis, il mondo celebra Sinner: "Extraorsinner", "Sin-sational", "Ingiocabile"

Noi lo abbiamo e noi ce lo teniamo stretto, ma Jannik Sinner è un patrimonio dello sport mondiale, giustamente celebrato ovunque dopo il trionfo in Australia. Il secondo Australian Open, terzo Slam in carriera con lo US Open di settembre, vale per l'altoatesino i titoli di apertura di tutte le pagine sportive: "Sin-sational", "Ingiocabile", "Extraorsinner". Sono questi solo alcuni titoli che i quotidiani stranieri dedicano a Jannik, numero uno al mondo e dominatore della scena tennistica. Il tennis di oggi è nelle mani di Sinner titola El Pais. "Il numero 1 batte Zverev, conferma il titolo a Melbourne e conquista il terzo Slam in un anno". Per As Sinner è "Ingiocabile". Sport titola "Sinner distrugge Zverev in Australia" e Marca aggiunge "Sinner si conferma in Australia" "Sinner è il grande della nuova generazione" sottolineando come ora sia a -1 dai titoli di Alcaraz. "Sinner, questa epoca gli appartiene": La Vanguardia rende omaggio al "talento italiano che conferma il titolo dell'Australian Open" e sottolinea la maledizione di Zverev, prima schiacciato dai "Big Three" e ora da Sinner-Alcaraz. In Inghilterra per l'Herald Sun e "Sin-sational". The Guardian titola: "Un Sinner supremo annienta le speranze di Zverev di vincere il titolo". The Times lascia spazio alle parole di Sinner dopo la vittoria su Zverev: "Se fossi colpevole di doping non giocherei così". Oltre al titolo in prima, L'Equipe dedica due pagine a Sinner, che diventa "Extraorsinner".