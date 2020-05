Tennis, il match al coperto è sospeso per... pioggia

E' cominciato con l'inconveniente il primo torneo in piena pandemia di coronavirus partito oggi vicino a Coblenza, in Germania. L'evento a porte chiuse, il primo di una serie, viene trasmesso live e vede al via 8 giocatori, che si sfidano con le regole della Next Gen (set ai quattro, con killer-point sul 40-40). Per motivi di sicurezza non ci sono giudici di linea, raccattapalle e non sono permesse strette di mano. Nell'8° e ultimo match di giornata tra Yannick Hanfmann n° 143 Atp e Benjamin Hassan (354) sul punteggio di 4-2, 1-1, l'arbitro di sedia è stato costretto a interrompere il match al coperto per... pioggia, dopo che un autentico nubifragio ha danneggiato il tetto che copriva il campo. La partita è poi ripresa e per la cronaca ha vinto Hanfmann per 4-2, 3-4, 4-1.