Tennis, Atp 500 di Halle: Zverev elimina Sonego, Cobolli avanza ai quarti

LA GIORNATA



Si conclude alla seconda partita l’avventura di un ottimo Lorenzo Sonego all’Atp 500 di Halle. Dopo aver battuto Struff nello scorso turno, il tennista torinese non riesce a centrare la doppietta sull’erba in Germania contro un altro tedesco, visto che ad avere la meglio negli ottavi di finale è Alexander Zverev. Il numero 3 al mondo si impone 3-6, 6-4, 7-6(2) in 2h25’ di gioco, ma ha bisogno di faticare per piegare in rimonta la resistenza dell’azzurro. Sonego toglie infatti la battuta al tedesco sul 5-3 e fa poi suo il primo set con un ace, ma Zverev si rifà con il break del 6-4 che gli consegna il secondo parziale. Decisivo è quindi il terzo set, vinto nuovamente dall’atleta di Amburgo. Lorenzo mostra maggiore coraggio e forza la partita al tie-break, ma poi si arrende 7-2 a Sascha.



Zverev accede quindi ai quarti di finale, dove sfiderà Flavio Cobolli, forte di un 7-6(2), 4-6, 7-6(5) su Denis Shapovalov. Il match tra l’azzurro e il canadese dura poco più di due ore e mezza, con Cobolli capace di imporsi in entrambi i decisivi tie-break. Ambo i tennisti perdono per due volte la battuta nel corso del primo set, con il romano bravo ad accelerare nel momento giusto. Flavio apre infatti il tie-break con un parziale di 5-0 e si prende poi il primo set, ma nel secondo cede per due volte il servizio e Shapovalov pareggia quindi sull’1-1. La sfida si risolve allora al terzo set, dove a imporsi al tie-break è nuovamente l’azzurro, al terzo match point.



Nelle altre partite degli ottavi di finale, Khachanov batte 6-3, 1-6, 6-3 Auger-Aliassime, mentre Machac supera 6-2, 6-3 Marozsan. Successo anche per Etcheverry: 6-3, 6(4)-7, 7(8)-6(6) su Rublev.