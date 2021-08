Tennis: Giorgi super, batte Pliskova e conquista il torneo di Montreal

WTA 1000

L’azzurra supera 6-3, 7-5 la ceca in finale e si aggiudica il terzo titolo in carriera

Camila Giorgi chiude una settimana fantastica con la vittoria nella finale del Wta di Montreal: l’azzurra sconfigge 6-3, 7-5 la tennista ceca Karolina Pliskova e si aggiudica così il terzo trofeo in carriera. Successo di prestigio in un torneo di categoria 1000 per la 29enne azzurra, che si impone sulla numero 6 del mondo e finalista dell’ultima edizione di Wimbledon. La marchigiana sale così al 34° posto nella classifica mondiale. Un lampo di Giorgi dopo anni di oblio





































Nel secondo parziale è ancora l’azzurra a comandare e a strappare il servizio all’avversaria sul 2-1. Sembra fatta ma il contro-break nel gioco successivo regala ancora qualche speranza alla ceca, che acquisisce fiducia e riesce a issarsi fino al 5-5. Ma qua l’azzurra non trema, tiene il proprio turno di servizio e poi gioca il game perfetto per il break che vale anche il match e il torneo.