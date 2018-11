Tennis, Giorgetti alle Next Gen Atp Finals: "Evento straordinario"

06/11/2018

Il futuro del tennis passa anche dalle Next Gen Atp Finals , torneo che vede scontrarsi i migliori otto giovani under 21 della stagione ATP World Tour, che hanno preso il via oggi alla Fiera di Rho (Milano). Il favorito Stefanos Tsitsipas è partito bene battendo Munar in quattro set, all'inaugurazione presente anche Giancarlo Giorgetti , sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: "Un evento straordinario che conquista gli appassionati".

Giorgetti ha elogiato le Next Gen Atp Finals: "Un esempio per tutti, che porta a Milano le speranze per il futuro ed è pensato per conquistare un numero sempre maggiore di appassionati". Inevitabile un ritorno sulla proposta di riforma del sistema sportivo nella legge di bilancio del Governo: "Solo chi non l'ha letta può criticarla. Noi crediamo che il sistema sport in Italia abbia delle potenzialità enormi, che attualmente sfruttiamo solo per il 20-30%. Il nostro obiettivo è di arrivare al 50, 70, o – perché no – al 100%. Si uscirà dalla dimensione burocratica per andare diretti al sodo e crediamo che questo nuovo modo di pensare possa essere un grande traino e un'opportunità importante per il Paese”.