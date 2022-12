Tennis: Federer il più grande sportivo che si è ritirato nel 2022

TENNIS

A 41 anni King Roger, uno dei più grandi tennisti della storia, è stato costretto ai dire addio a causa degli infortuni

Il 2022 del tennis passerà alla storia non per vittorie e trionfi ma per un ritiro, quello di Roger Federer, uno dei tennisti più forti e amati della storia. Il fuoriclasse svizzero si è dovuto arrendere al tempo (41 anni) e al degrado fisico, lasciando un vuoto in milioni di tifosi apparentemente incolmabile. Risale allo scorso 15 settembre l'annuncio dell'addio, un messaggio audio pubblicato sui suoi social network che in pochi secondi ha fatto il giro del mondo, lasciando senza parole tifosi e addetti ai lavori. Federer è stato uno dei tennisti più vincenti, ma associare il suo nome solo alle tante vittorie è assai riduttivo. "Oggi non si è ritirato Roger Federer, si è ritirato IL TENNIS" il commento a caldo di Adriano Panatta che riassume al meglio quello che ha rappresentato il fuoriclasse svizzero.

Federer è stato un'icona della disciplina, ha trasformato con il suo modo di giocare questo sport ed è stato da esempio per tanti bambini che hanno deciso di giocare a tennis dopo averlo ammirato in campo. Se si pensa alla classe e al talento non può non venire in mente King Roger, con il suo tennis sempre all’attacco, brillante, magico: il rovescio a una mano, le volée, dritto e servizio, colpi eleganti e concreti. La sua incrollabile forza di volontà, resilienza e una ferocia agonistica celata dietro al viso da bravo ragazzo, il fidanzato che tutte le mamme vorrebbero per le proprie figlie.

TUTTI I RECORD DI FEDERER

- Roger Federer è il giocatore ad aver vinto più partite nei tornei dello Slam in singolare (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open): 369.

- Nessuno inoltre vanta più partite disputate da lui in questi stessi tornei: 429, l'unico ad aver raggiunto e superato la soglia dei 400 incontri.

-Roger Federer è uno dei soli 5 giocatori ad aver vinto almeno una volta tutti gli Slam nell'era Open. Nella storia è stato il terzo a riuscirci dopo Rod Laver e Andre Agassi, dopo si sono aggiunti Rafael Nadal e Novak Djokovic. L'opera fu completata dallo svizzero nel 2009, anno del suo primo e unico trionfo al Roland Garros.

- Federer è stato inoltre il primo a tagliare il traguardo dei 20 Slam vinti, obiettivo poi centrato anche da Nadal (22) e Djokovic (21), ora avanti a lui in questa classifica.

- Federer ha raggiunto una finale Slam in almeno 15 stagioni, record condiviso con Rafael Nadal.

- Federer è l'unico giocatore della storia ad aver giocato 10 finali Slam consecutive, da Wimbledon 2005 agli US Open 2007.

- Federer è il giocatore ad aver vinto più volte Wimbledon (8).

- Lo svizzero detiene anche il primato di US Open vinti: 5, assieme a Jimmy Connors e Pete Sampras.

- Federer è l'unico giocatore a vantare almeno 5 trionfi in 3 diversi tornei dello Slam (Australian Open con 6, Wimbledon e US Open).

- Solo Federer ha vinto almeno 100 partite in due diversi tornei dello Slam: 105 a Wimbledon e 102 agli Australian Open.

- Federer è il giocatore ad aver vinto più titoli Atp sia su erba (19) che su cemento (71).

- Lo svizzero detiene il record di vittorie alle Atp Finals (6).

- Nessuno è stato numero 1 della classifica Atp per più settimane consecutive dello svizzero (237).

- Federer è il giocatore a essere stato presente più a lungo tra i primi 10 della classifica Atp: 237 settimane, nessun altro si è mai avvicinato alla soglia delle 200 settimane da quando esiste questo sistema nel 1973.