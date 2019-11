Tennis, Djokovic: "Sinner diventerà una stella"

Novak Djokovic riserva parole lusinghiere per il ragazzo prodigio del tennis italiano, Jannik Sinner: "È sicuramente la prossima stella (del tennis mondiale, ndr)". Il campione serbo rivela di aver guardato la finale della Next Gen vinta dal giovane azzurro. "Aver vinto, in quella maniera, contro de Minaur è davvero impressionante - le parole di Djokovic -. Ho visto la finale della Next Gen. Jannik è sicuramente la prossima stella che i tifosi seguiranno. Io lo conoscevo già prima".