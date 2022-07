Tennis, Djokovic: "Non so ancora se sarò agli US Open"

TENNIS

Il campione serbo non è vaccinato contro il Covid e gli Usa gli vieterebbero l'ingresso per il torneo di fine agosto

Settimo sigillo per Djokovic







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Manca meno di un mese al via degli US Open di tennis e ancora non è certo che Novak Djokovic sarà al via dell'ultimo torneo del Grande Slam della stagione. Le restrizioni per l'ingresso negli Usa prevedono l'obbligo di vaccino anti-Covid e il campione serbo è un no-vax dichiarato, cosa che gli è già costata la partecipazione agli Australian Open di inizio anno. Lui stesso ancora non sa se potrà partire per la Grande Mela.

Vedi anche Tennis Paradosso Djokovic: iscritto all'US Open ma non può entrare a New York "Volevo solo prendermi un momento e dire a tutti voi quanto sono grato di vedere così tanti messaggi di sostegno e amore da tutto il mondo in questi giorni. Non me lo aspettavo, ed è per questo che mi sembra cosiè strabiliante. Volevo solo dirvi grazie. È speciale che le persone si appassionino alla mia carriera nel tennis in un modo così amorevole, e desiderino che continui a competere. Mi sto preparando come se potessi competere, mentre aspetto di sapere se c'è spazio per me per viaggiare negli Stati Uniti. Dita incrociate", ha scritto Djokovic sui suoi canali social.