Tennis, Darderi esce agli ottavi: l'avventura a Tokyo finisce qua

Luciano Darderi abbandona l'ATP 500 di Tokyo. Il tennista italoargentino esce agli ottavi contro Kyrian Jacquet, numero 86 della classifica. Il francese chiude il match in due set 6-3 7-6. Jacquet, dopo aver eliminato Rune al turno precedente, trova il suo primo successo contro un top20 del circuito. Ora il giocatore transalpino affronterà Munar. Nel frattempo, un altro italiano lascia il Giappone. In gara ora rimangono solamente Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, entrambi in campo sabato rispettivamente contro il Carlitos Alcaraz e il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo.