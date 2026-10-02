Scherma: azzurre spada in ritiro a Formia fino al 9/10 verso debutto in Cdm

02 Ott 2026 - 12:36
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Si ritroverà dal 5 al 9 ottobre, presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia, la spada femminile azzurra, pronta a dare l'assalto alla Coppa del Mondo 2026/2027 ormai alle porte. In vista del debutto nel circuito iridato, previsto dal 15 al 18 ottobre nella tappa di Casablanca, in Marocco, il Commissario tecnico Dario Chiadò ha radunato la sua Nazionale nel primo allenamento collegiale della stagione. Per il ritiro in programma sulle pedane del CPO 'Bruno Zauli' sono state convocate Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Caforio, Francesca Aina, Alessandra Bozza, Ludovica Costantini, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Roberta Marzani, Giulia Paulis, Lucrezia Paulis, Maria Chiara Testa e Gaia Traditi. Con il CT Chiadò, lavoreranno i maestri Roberto Cirillo, Giacomo Falcini e Mario Renzulli, supportati dai preparatori fisici Andrea Vivian e Marco Giangiuliani, dal medico Eugenia Angona, dal fisioterapista Dario Maniscalco e dall'armiere Damiano Domenico Valerio.

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