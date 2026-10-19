Tennis: corsa alle Atp Finals, 5 posti da assegnare con Cobolli che spera

Cinque posti ancora in palio per le ATP Finals 2026 a Torino. Cobolli guida gli aspiranti debuttanti davanti a Medvedev e Tiafoe

19 Ott 2026 - 11:22
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Flavio Cobolli © Getty Images

Flavio Cobolli © Getty Images

Si accende la corsa alle ATP Finals 2026, che saranno trasmesse in chiaro da Mediaset.

Dopo la qualificazione di Ben Shelton, restano cinque posti ancora da assegnare in singolare e in quattro potrebbero essere all'esordio nella kermesse a Torino. Guida questo gruppo Flavio Cobolli, quinto nella race con 3.540 punti, battuto all'esordio a Shanghai. Anche Frances Tiafoe, settimo con 3.380, e Arthur Fils, ottavo con 3.325, sconfitti al terzo turno a Shanghai, puntano a partecipare per la prima volta alle Finals.

L'ultima posizione utile per un posto a Torino è occupata al momento da Rafael Jodar, che a Shanghai ha raggiunto la sua prima finale in un Masters 1000, guadagnando due posizioni nella Race e portandosi al nono posto. Nel quartetto di aspiranti debuttanti a Torino si inserisce l'ex campione delle Nitto ATP Finals Daniil Medvedev. Semifinalista a Shanghai, è salito di due posizioni, portandosi al sesto posto, a 120 punti da Cobolli. Alex de Minaur punta alla terza partecipazione consecutiva (decimo nella Live Race), così come Novak Djokovic, 11/o. 

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