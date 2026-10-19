Tennis: corsa alle Atp Finals, 5 posti da assegnare con Cobolli che spera

Dopo la qualificazione di Ben Shelton, restano cinque posti ancora da assegnare in singolare e in quattro potrebbero essere all'esordio nella kermesse a Torino. Guida questo gruppo Flavio Cobolli, quinto nella race con 3.540 punti, battuto all'esordio a Shanghai. Anche Frances Tiafoe, settimo con 3.380, e Arthur Fils, ottavo con 3.325, sconfitti al terzo turno a Shanghai, puntano a partecipare per la prima volta alle Finals.
L'ultima posizione utile per un posto a Torino è occupata al momento da Rafael Jodar, che a Shanghai ha raggiunto la sua prima finale in un Masters 1000, guadagnando due posizioni nella Race e portandosi al nono posto. Nel quartetto di aspiranti debuttanti a Torino si inserisce l'ex campione delle Nitto ATP Finals Daniil Medvedev. Semifinalista a Shanghai, è salito di due posizioni, portandosi al sesto posto, a 120 punti da Cobolli. Alex de Minaur punta alla terza partecipazione consecutiva (decimo nella Live Race), così come Novak Djokovic, 11/o.