Tennis: corsa alle Atp Finals, 5 posti da assegnare con Cobolli che spera

L'ultima posizione utile per un posto a Torino è occupata al momento da Rafael Jodar, che a Shanghai ha raggiunto la sua prima finale in un Masters 1000, guadagnando due posizioni nella Race e portandosi al nono posto. Nel quartetto di aspiranti debuttanti a Torino si inserisce l'ex campione delle Nitto ATP Finals Daniil Medvedev. Semifinalista a Shanghai, è salito di due posizioni, portandosi al sesto posto, a 120 punti da Cobolli. Alex de Minaur punta alla terza partecipazione consecutiva (decimo nella Live Race), così come Novak Djokovic, 11/o.