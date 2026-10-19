Almeno tre panchine traballanti: Juventus, Napoli e non solo. Chi rischia il posto in A

Se in Friuli il prossimo impegno è da dentro o fuori, certo non sarà una passeggiata per Massimiliano Allegri. La Champions League mette di fronte agli azzurri in crisi l'ostico Bodo Glimt. Presumibilmente, i norvegesi e la Roma saranno arbitri del destino del mister partenopeo. De Laurentiis non vuole sentir parlare della parola esonero, malgrado i cinque scivoloni in otto uscite. Ma la situazione è già compromessa, in campionato come in coppa. E ADL stesso sa che una stagione senza pass Champions avrebbe conseguenze catastrofiche, per ambiente e bilanci. Un cambio di passo, nei due big match del Maradona, è irrimandabile. Altrimenti, le conferme lasceranno spazio alle riflessioni.