Sinner, il retroscena di Gilbert: "Cahill non sapeva della rinuncia a Cincinnati"

A scuotere le fondamenta del rapporto tra l'altoatesino e il suo coach sono le recenti rivelazioni di Brad Gilbert. L'ex numero 4 del mondo e storico allenatore di Roddick e Agassi, legato da una profonda amicizia con Cahill, ha infatti svelato alcuni dettagli scottanti durante il podcast BigT in compagnia di Andrea Petkovic: "Ho parlato molto con Darren ultimamente - ha raccontato Gilbert - Mi ha raccontato che tutto è iniziato mentre era in viaggio verso l'aeroporto di Los Angeles per prendere un volo verso Cincinnati, dove avrebbe dovuto incontrarsi con Jannik. All'ultimo minuto però ha ricevuto una telefonata che lo informava della mancata partecipazione di Sinner al torneo. Da quel momento è rimasto in attesa di notizie. È una situazione estremamente frustrante."