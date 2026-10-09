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Cobolli eliminato a Shanghai, passa Mannarino: highlights

Il tennista romano perde 1-6, 6-4, 3-6

09 Ott 2026 - 13:30
01:27 
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Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mannarino nella prima partita disputata nel Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 7 del mondo e testa di serie numero 6 (in virtù della quale ha avuto accesso direttamente al secondo turno del torneo) cede al francese, numero 83 Atp, che vince con il punteggio di 6-1 4-6 6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare, dopo i ko con Safiullin all'esordio a Pechino, con Tien in Laver Cup e con Blockx nel terzo turno degli Us Open.

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