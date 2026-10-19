Athekame super a Lione: il Milan lo riporta a casa già a gennaio?

Zachary Athekame sta facendo faville al Lione. In sette presenze in Ligue 1, il terzino svizzero ha lasciato il segno con due gol e tre assist. L'ultimo contro il Nizza in una gara, quella di ieri, che lo ha visto primeggiare in tante statistiche. Ad esempio 15 passaggi chiave nella trequarti finale, 5 recuperi palla e il 100% degli scontri aerei vinti.
Numeri e prestazioni che non sono passati inosservati nemmeno a Casa Milan: i rossoneri potrebbero anche pensare di riportarlo a casa nel prossimo mercato di gennaio. Una suggestione, una ipotesi che però potrebbe concretizzarsi guardando la rosa del Milan. Sì perché i rossoneri, tolto Chukwueze, non hanno un laterale destro di ruolo. L'unica alternativa è Moreira che negli ultimi impegni Amorim ha schierato invece sulla sinistra. Ricordiamo che i rossoneri hanno ceduto Athekame al Lione la scorsa estate con la formula del prestito.