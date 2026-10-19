Orsato eclissa il referente arbitrale. Club confusi: "Non sappiamo a chi chiedere spiegazioni"

Un cortocircuito portato alla luce anche dal mister del Lecce, Eusebio Di Francesco: "Non si capisce più quale sia il metro e la cosa che fa più male è che non sai nemmeno a chi chiedere spiegazioni". La linea Orsato, soprattutto sull'utilizzo del Var, non è per nulla chiara. Un punto su cui hanno battuto anche altri due allenatori: Paolo Vanoli e Maurizio Sarri. Il tecnico della Fiorentina non ha cercato alibi per la sconfitta, ma ha sottolineato il mancato intervento di arbitro e Var sul contatto Goncalves-Milla che ha portato al vantaggio del Como: "Su quell’episodio lì l’hanno visto tutti: sull’azione prima a Pedro non aveva fischiato fallo e qui si, il Var serve anche a questo". Anche Sarri ha evidenziato discrepanze sul metro di giudizio dopo Milan-Atalanta: "La palla sul braccio del difensore è battuta tre volte: due volte in area nostra e sono chiamate al Var, e una volta in area del Milan e non è stata chiamata al Var sul cross di Rowe mi sembra abbia fatto mano De Winter".