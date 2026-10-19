ARBITRI

Orsato eclissa il referente arbitrale. Club confusi: "Non sappiamo a chi chiedere spiegazioni"

Andrea De Marco dovrebbe essere l'intermediario tra società e Aia ma non è ben visto dal designatore che ha vietato ai club di parlargli 

19 Ott 2026 - 11:42
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Dal giorno alla notte. La linea Daniele Orsato in Serie A non ha cambiato soltanto l'interpretazione dell'arbitraggio ma anche l'utilizzo (o meglio il non utilizzo) del VAR. Con la nuova stagione le chiamate al monitor si contano sulle dita di una mano ma chiaramente questo non ha diminuito le polemiche, anzi. Dopo le prime giornate in cui gli arbitri erano riusciti a mantenere un metro di giudizio più o meno uniforme, negli ultimi turni, puntualmente, ci sono stati casi al limite che hanno creato non poche discussioni. Ad aumentare la confusione, l'impossibilità delle società di confrontarsi con il referente arbitrale Andrea De Marco. Il motivo? Secondo quanto riporta Repubblica, Orsato non vedrebbe di buon grado l'ex fischietto ligure e avrebbe preferito che al suo posto ci fosse stato Eugenio Abbattista, suo uomo di fiducia. Per questo (e forse per evitare situazioni spinose come quelle che hanno portato alle dimissioni del suo predecessore Gianluca Rocchi) il designatore ha posto una sorta di veto: nessuno può confrontarsi col referente per chiedere delucidazioni sulle decisioni in campo. 

Leggi anche

Il Var sparisce dai campi, ma torna in tv: "Progetto in corso per spiegare certi episodi". Già dalla 6.a giornata?

Un cortocircuito portato alla luce anche dal mister del Lecce, Eusebio Di Francesco: "Non si capisce più quale sia il metro e la cosa che fa più male è che non sai nemmeno a chi chiedere spiegazioni". La linea Orsato, soprattutto sull'utilizzo del Var, non è per nulla chiara. Un punto su cui hanno battuto anche altri due allenatori: Paolo Vanoli e Maurizio Sarri. Il tecnico della Fiorentina non ha cercato alibi per la sconfitta, ma ha sottolineato il mancato intervento di arbitro e Var sul contatto Goncalves-Milla che ha portato al vantaggio del Como: "Su quell’episodio lì l’hanno visto tutti: sull’azione prima a Pedro non aveva fischiato fallo e qui si, il Var serve anche a questo". Anche Sarri ha evidenziato discrepanze sul metro di giudizio dopo Milan-Atalanta: "La palla sul braccio del difensore è battuta tre volte: due volte in area nostra e sono chiamate al Var, e una volta in area del Milan e non è stata chiamata al Var sul cross di Rowe mi sembra abbia fatto mano De Winter". 

daniele orsato
serie a
designatore arbitri
var
monitor var
andrea de marco

Ultimi video

01:11
Udinese-Lecce 0-3: gli highlights

Udinese-Lecce 0-3: gli highlights

01:30
"In un battito", la storia di Bove è un film

"In un battito", la storia di Bove è un film

01:28
Inter, pericolo Shaktar

Inter, pericolo Shaktar

02:03
Scintille Juventus: Spalletti bacchetta Bremer

Scintille Juventus: Spalletti bacchetta Bremer

02:00
13 MCH ALLENAMENTO NAPOLI VIGILIA CHAMPIONS 19/10 MCH

Allegri oltre l'influenza: dirige l'allenamento alla vigilia del Bodo

01:02
DICH MALAGò SU NUOVA GESTIONE ARBITRALE AL PREMIO SCOPIGNO 19/10 DICH

"Malagò con Orsato: "Si gioca di più e questo ci aiuterà a risalire sul podio europeo"

01:18
DICH MALAGò SU PROSPETTIVE CALCIO ITALIANO AL PREMIO SCOPIGNO 19/10 DICH

Malagò ottimista sul calcio italiano: "I 4 ko in Champions non rispecchiano il nostro valore"

01:09
DICH ALVINI SU RAIMONDO AL PREMIO SCOPIGNO 19/10 DICH

"Alvini: "Raimondo? La Nazionale per lui arriverà presto"

02:41
Spalletti: "La squadra mi segue ancora, io sono tranquillo"

Spalletti: "La squadra mi segue ancora, io sono tranquillo"

02:46
Gattuso: "Mentalità importante, ma non guardiamo la classifica"

Gattuso: "Mentalità importante, ma non guardiamo la classifica"

01:52
Prostvgaard: "Serata bellissima, ma rimaniamo umili"

Prostvgaard: "Serata bellissima, ma rimaniamo umili"

01:40
Bremer: "Brutta partita, ma il gruppo è con Spalletti"

Bremer: "Brutta partita, ma il gruppo è con Spalletti"

03:08
Milan-Atalanta 3-2: gli highlights

Milan-Atalanta 3-2: gli highlights

04:07
Juventus-Lazio 0-3: gli highlights

Juventus-Lazio 0-3: gli highlights

02:01
Fiorentina-Como 1-3: gli highlights

Fiorentina-Como 1-3: gli highlights

01:11
Udinese-Lecce 0-3: gli highlights

Udinese-Lecce 0-3: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:09
Napoli, tegola Alisson: il brasiliano deve fermarsi di nuovo. L'esito degli esami
13:52
Juve, lussazione alla spalla per Conceiçao
13:31
Pescara, Buscè all'attacco dopo la vittoria sull'Ostiamare: arriva la dura risposta
13:19
Italia, Baldini: "Il problema non sono i giovani, è nei dirigenti'
13:07
Brasile, Richarlison accusa Bolsonaro: "Ha rubato la mia isola"