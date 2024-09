Coppa Davis, Italia alle Finals di Malaga se...: le combinazioni per la qualificazione

COPPA DAVIS

Gli uomini di Volandri guardano con interesse alla sfida tra Belgio e Brasile tifando per i verdeoro

© Getty Images L'Italia del tennis guarda con interesse alle sorti degli azzurri in Coppa Davis, con la squadra di Volandri che attende di conoscere le sorti del girone A. In palio, infatti, c'è la qualificazione alle Finals di Malaga, dove il team vuole difendere il titolo conquistato nel 2023. Ma il destino non è interamente nelle mani degli azzurri, anzi con una serie di combinazioni "fortunate" il pass per la Spagna potrebbe arrivare comodamente dal divano.

Nella classifica del girone A, gli uomini di Volandri comandano con due punti, avendo ottenuto negli incontri finora disputati quattro vittorie e due sconfitte. Dietro agli azzurri, al momento, ci sono Belgio (un punto con 3 vittorie e 3 sconfitte) e Olanda (un punto, stesso bilancio di tre vittorie e tre sconfitte come il Belgio). Quindi? Il primo assist potrebbe arrivare dal Brasile, con la sfida al Belgio che potrebbe regalare all'Italia la qualificazione in caso di vittoria della selezione verdeoro, altrimenti tutto passa dalle mani degli azzurri.

In caso di successo del Belgio e successiva vittoria degli uomini di Volandri contro l'Olanda, infatti, gli azzurri festeggerebbero la qualificazione alle Finals 8. In caso di sconfitta contro la selezione Oranje, però, nulla è perduto. Se perdesse 0-3 andrebbe alle Finals solo in caso di vittoria del Brasile contro il Belgio per la peggior differenza negli incontri giocati, mentre se perdessero 2-1 contro l’Olanda potrebbero sperare nella qualificazione, a meno che il Belgio non vinca 3-0 con il Brasile.

Guardando la classifica, però, c'è da fare attenzione. Ognuno dei quattro gironi mette in palio due pass e ad aggiudicarseli sono la prima e la seconda classificata. In caso di arrivo a due è decisivo lo scontro diretto. In caso di arrivo a tre, invece, i criteri in ordine sono maggior numero di partite vinte, maggior numero di set vinti, maggior numero di game vinti e posizione nel ranking per nazioni.