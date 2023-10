Tennis, China Open: Alcaraz elimina Musetti in due set

TENNIS

Match senza storia a favore dell'ex numero uno del ranking Atp, che regola l'azzurro con un doppio 6-2 in 1h21' di gioco sul cemento di Pechino. Ora sfiderà Ruud

Arriva la sconfitta per Lorenzo Musetti, che saluta il tabellone dei China Open e il cemento di Pechino negli ottavi di finale. L'azzurro si trovava di fronte a una durissima sfida contro Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno del seeding nonchè ex numero uno del ranking Atp, e viene sconfitto in due set col punteggio di 6-2, 6-2. L'inizio è promettente per il toscano, che vince 1-0 il primo game tenendo il servizio e chiudendo a zero, poi ecco la reazione di Alcaraz. Lo spagnolo inizia ad alzare i ritmi a velocità vertiginose per Musetti, spinto costantemente all'errore: è pareggio e sorpasso, strappando il servizio al rivale. Carlos non si ferma qui e vola addirittura sul 5-1, prima che Muso accorci con un game a zero. L'italiano ha anche la chance per protrarre ulteriormente il match, ma spreca ai vantaggi e consente ad Alcaraz di chiudere nel primo set point: è 6-2 in 39'. Nel secondo set il mood del match non cambia, con un Alcaraz dominante che si porta in pochissimo tempo sul 5-1. Musetti reagisce come in precedenza, ma cade al primo match point: lo spagnolo, nettamente superiore e in assoluta fiducia, chiude così con un doppio 6-2 in 1h21'. Alcaraz, che aveva avuto un debutto titubante, sfiderà ora Casper Ruud (7): bravo il norvegese a rimontare su Etcheverry, vincendo al tiebreak col punteggio di 1-6, 7-5, 7-6 (9-7).